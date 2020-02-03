أصوات انفجارات في مرجعيون مصدرها الأراضي الاسرائيلية

يسمع في بعض قرى منطقة ​مرجعيون​، أصوات ​انفجارات​ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي ناتجة عن مناورات يجريها جيش الإحتلال الاسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.

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