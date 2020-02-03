أصوات انفجارات في مرجعيون مصدرها الأراضي الاسرائيلية

يسمع في بعض قرى منطقة مرجعيون، أصوات انفجارات من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي ناتجة عن مناورات يجريها جيش الإحتلال الاسرائيلي في هضبة الجولان المحتلة.
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