إلتقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في قصر بعبدا، رئيسة ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ الدكتورة ​ندى عويجان​ مع وفد من المركز، واطّلع منهم على التفاصيل ذات الصلة بورشة تطوير المناهج التربويّة الّتي أعدّها المركز وأطلقها وزير التربية والتعليم العالي السابق ​أكرم شهيب​. إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اطلع من وفد المركز التربوي للبحوث على تفاصيل ورشة تطوير المناهج التربوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.