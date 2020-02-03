إلتقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ندى عويجان مع وفد من المركز، واطّلع منهم على التفاصيل ذات الصلة بورشة تطوير المناهج التربويّة الّتي أعدّها المركز وأطلقها وزير التربية والتعليم العالي السابق أكرم شهيب.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اطلع من وفد المركز التربوي للبحوث على تفاصيل ورشة تطوير المناهج التربوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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