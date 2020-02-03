محمد الحجار شكر ريا الحسن: أصبح لأهالي السعديات سجلات خاصة بهم

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد الحجار​، إلى "أنّني سبق وأعلنت في أيلول عام 2019 بعد اجتماعي مع وزيرة الداخلية السابقة ​ريا الحسن​، اتخاذ ​وزارة الداخلية والبلديات​ الإجراءات اللّازمة لنقل سجلّات أهالي ​السعديات​ إلى سجلات خاصّة بهم، ما يسمح لهم بانتخاب مختار في المرحلة الأولى وبلدية في المرحلة الثانية، وربما الإثنين معًا لاحقًا".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "اليوم ومع بداية شهر شباط ومع نشر وزارة الداخلية للقوائم الإنتخابية للعام 2020، أصبح بالفعل لا بالقول للأهل في السعديات سجلّات خاصّة بهم"، مركّزًا على "أنّنا قمنا بواجبنا معكم بتوجيهات رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​. مبارك لكم ما سعيتم للحصول عليه وناضلتم معنا ومنذ زمن طويل لتحقيقه". ووجّه الشكر إلى الحسن.