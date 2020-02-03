المجلس الوطني للاعلام: لنشر تعميم وزارة الداخلية عن القوائم الانتخابية

أمل "​المجلس الوطني للاعلام​ المرئي والمسموع" من ​وسائل الاعلام​ المرئية والمسموعة و​المواقع الالكترونية​ "نشر التعميم الصادر عن موقع ​وزارة الداخلية والبلديات​ للاطلاع على القوائم الانتخابية بين الاول من شباط والعاشر من آذار كما ورد في نص التعميم".

وجاء في التعميم: لما كان ​قانون الانتخابات​ الرقم 44 تاريخ 17/6/2017 قد نص في المادة 33 منه على ما حرفيته: تعلن وزارة الداخلية والبلديات بواسطة وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بين الاول من شباط والعاشر من آذار، عن جهوز القوائم الانتخابية، وتدعو الناخبين الى الاطلاع عليها. ولهذه الغاية ايضا، يتوجب على الوزارة ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية (Website) وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها. ويحق لاي شخص ان يستحصل على نسخ عنها لقاء ثمن تحدده الوزارة. وعلى ​وزارة الخارجية والمغتربين​ ان تنشر القوائم الانتخابية الاولية، ضمن المهلة ذاتها، على صفحتها على الشبكة الالكترونية وتصدر اقراصا مدمجة تتضمنها".