متعاقدو التعليم المهني: لانصاف الاساتذة باقرار مرسوم لتثبيت المتعاقدين تلقائيا

وجه رئيس لجنة ​الاساتذة​ المتعاقدين في ​التعليم المهني​ والتقني وليد نمير رسالة الى وزير التربية طارق المجذوب، طالب فيها انصاف الاساتذة باقرار مرسوم لتثبيت المتعاقدين تلقائيا، "والا فاننا سنجتمع وسيكون لنا خطوات تصعيدية كبيرة".

وفي ما يلي نص الرسالة: "نحن 14 الف متعاقد في التعليم المهني، لماذا المتعاقدون في التعليم المهني غير موجودين على خارطة ​الدولة​؟ هل هذا عدل؟ لماذا لم يوضع ملف تثبيت المتعاقدين بند اساسي في ​البيان الوزاري​ للحكومة؟"

اضافت:"الا يعلم معالي الوزير ودولة رئيس ​الحكومة​ والحكومة اننا منذ العام 1997 لم تجرى اية مباراة للتثبيت في التعليم المهني، نحن لا طبابة لا بدل نقل لا عقود ثابته دائما، يعيش الاساتذة تحت رحمة بعض المدراء، لا قبض الا مرة واحدة خلال العام".

وتابعت:"إن التعليم في هذا القطاع الحيوي يقوم فقط على ​الاساتذة المتعاقدين​. الاساتذة المثبتين هم معظمهم اداريين ورؤساء دروس ومصانع. والتعليم والتصحيح والمراقبة كله يقوم على المتعاقدين، ونحن اكثر قطاع محروم في الدولة".

وختمت:"ضمن كل هذه المعطيات نقول للحكومة مجتمعة اذا لم يتم انصافنا باقرار مرسوم لتثبيت المتعاقدين تلقائيا فاننا سنجتمع وسيكون لنا خطوات تصعيدية كبيرة".