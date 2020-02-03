أفيوني: على خطة الإنقاذ أن تلحظ تأسيس مصرف للإنماء الاقتصادي مهمته تمويل قطاعات الإنتاج

أكّد وزير الدولة السابق لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ "​القطاع المصرفي​ غير قادر اليوم على تمويل ​الاقتصاد​، وأنّ الحركة الاقتصاديّة تحتاج إلى مصارف سليمة فعّالة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "على خطّة الإنقاذ أن تَلحظ تأسيس مصرف للإنماء الاقتصادي، مهمّته الأساسيّة تمويل القطاعات الإنتاجيّة واستيراد المواد الحيويّة، برسملة عالية ودعم خارجي، يخوّله استقطاب الودائع الّتي غادرت القطاع".