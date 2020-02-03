عطالله: حرب عالمية أقرب من إنتخابات رئاسية مُبكّرة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​جورج عطالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إحترام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مش منّة من حدا، إحترام الرئيس يأتي من شخصه وتاريخه ونظافته ونضاله وموقعه". وقال: "حرب عالمية أقرب من إنتخابات رئاسية مُبكّرة متل ما البعض عم يفكّر.​​​​​​".

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