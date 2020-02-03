لفت رئيس الرابطة المارونية ​نعمة الله ابي نصر​ في تصريح من ​بكركي​ اثر لقائه البطريرك الماروني الكادينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ إلى انه "زرنا البطريرك الراعي عشية سفره الخميس إلى روما وأكدنا على ضرورة الوحدة المارونية ​المسيحية​ كمدخل لوفاق عام وطني شامل من أجل الخروج من المأزق الاقتصادي والاجتماعي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبي نصر التقى الراعي: أكدنا على ضرورة الوحدة المارونية المسيحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.