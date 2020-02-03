الدفاع المدني: جريح نتيجة سقوطه عن سقالة عن علو يلامس 6 أمتار في الزعيتره

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا جريحًا إلى "مستشفى ​البوار​ الحكومي"، ليعالَج من إصابة تعرض لها جرّاء سقوطه عن سقالة عن علو يلامس الستة أمتار في الزعيتره - ​كسروان​".

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