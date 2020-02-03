الصين تعلن أنها بحاجة "ملحة" لأقنعة واقية مع انتشار فيروس كورونا

اسماء السيد - قالت الصين الاثنين إنها "بحاجة ملحة" لأقنعة طبية واقية مع تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في ايجاز صحافي "ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية".
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