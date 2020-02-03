مقتل 4 جنود أتراك في قصف مدفعي للنظام السوري في إدلب.. وتركيا ترد بقتل 35 جنديا من قوات الأسد

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مقتل ما بين 30 و35 جنديا سوريا في رد القوات التركية على قصف استهدفها، وتسبب في مقتل عدد من الجنود.

وزارة الدفاع التركية كانت قد أعلنت، صباح اليوم الاثنين، مقتل أربعة جنود أتراك وجرح تسعة آخرين في قصف مدفعي للنظام السوري في منطقة أدلب.

وقالت الوزارة في بيان إنه “استشهد أربعة من إخوة السلاح، وجرح تسعة، أحدهم إصابته خطيرة، بقصف مدفعي كثيف لقوات النظام” السوري، موضحة أن الجيش التركي رد على ذلك، و”دمر عددا من الأهداف”.

وأوضحت الوزارة أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة. وقالت إن تركيا تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، وإن الإجراءات اللازمة ستتخذ.

وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من النظام السوري.

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ويأتي ذلك بينما ذكرت إحدى وسائل الإعلام التركية الأحد أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى المنطقة لدعم القوات المتمركزة في هذه النقاط. وكثف النظام السوري المدعوم من روسيا هجومه على إدلب في الأسابيع الأخيرة.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد حذر، الأسبوع الماضي، من أن أنقرة يمكن أن تستخدم “القوة العسكرية” ضد سوريا، ردا على وحشية نظام دمشق.

وعلى الرغم من دعم روسيا للرئيس، بشار الأسد، ودعم تركيا لفصائل مسلحة، تعمل أنقرة، وموسكو على تسوية النزاع المستمر منذ تسع سنوات.

وكانت تركيا شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، والمقاتلين الأكراد السوريين في أعوام 2016 و2018 و2019