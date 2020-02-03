سلمى رشيد: باطمة ابنة بلدي لا يمكن أن أتحدث عنها بسوء

رفضت الفنانة المغربية سلمى رشيد الخوض في موضوع حساب “حمزة مون بيبي”، عندما وجه إليها السؤال في لقاء تلفزي، معلقة على الأمر بأنها لا يمكن أن تتحدث عن بلدها، أو أبناء بلدها بسوء.

وطرحت مقدمة برنامج تراندينغ، الذي يبث على قناة “إم بي سي”، أسئلة على سلمى متعلقة بالحساب المذكور، وخلافها مع باطمة، فأوضحت أن خلافهما قديم، واعترفت بأن هناك مشكلة مع باطمة، لكن هذا لن يجعلها تتحدث عنها بسوء، مضيفة “الخوتات وكيتخاصمو”.

وكانت سلمى رشيد قد عبرت عن تعاطفها مع باطمة، عندما وجهت إليها الصحافة المغربية سؤالا عن الموضوع، قبل أن ترد عليها الأخيرة بشكل استفزازي، لتقرر رشيد عدم الخوض في الموضوع مجددا.

وأكدت سلمى أن حظر باطمة لحسابها في أنستغرام، ليس بالأمر الجديد، ولا علاقة له بملف حمزة مون بيبي، علما أن باطمة قامت بحظر عدد من زملائها المشاهير، أخيرا، بعد عدم تعبيرهم عن تعاطفهم معها.