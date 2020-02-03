مهاجم برشلونة الواعد يحقق رقما قياسيا جديدا في “ليغا”

تيحقق أنسو فاتي، المهاجم الواعد لبرشلونة، رقما قياسيا جديدا في الدوري الإسباني بعد تألقه اللافت مع الفريق الكتلاني.

وبات مستقبل خط هجوم البارصا أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثنائية، بعد هدفيه أمس الأحد في شباك فريق ليفانتي.

ونجح أنسو في توقيع أول ثنائية له في دوري الجارة الشمالية للمغرب وسنه لا يتجاوز 17 عاما و96 يوما، محطما الرقم السابق، 17 عاما و115 يوما، الذي كان بحوزة خوانمي.

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