استنفار أمني في طنجة بعد العثور على جثة امرأة في حالة تحلل

شهد شارع باستور في طنجة، ليلة أمس الأحد، استنفارا أمنيا، بعد العثور على جثة امرأة في حالة تحلل داخل شقتها.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الجيران انتبهوا إلى وجود رائحة كريهة تنبعث من شقة الراحلة، ما جعلهم يتصلون بالمصالح الأمنية، التي اقتحمت بابها، فعثرت على جثة امرأة في عقدها الخامس في حالة تحلل، يعتقد أنها فارقت الحياة، قبل حوالي أسبوع.
ونقلت جثة الراحلة إلى مستودع الأموات في مستشفى دوق دي طوفار، بإشراف مباشر من النيابة العامة المختصة، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، لمعرفة ظروف، وملابسات الوفاة، فيما باشرت المصالح الأمنية إجراءاتها القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
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