تلقت شركة اتصالات المغرب، الفاعل الأول بقطاع الاتصالات في المملكة، غرامة ثقيلة تعادل 10 في المائة من رقم معاملاتها، وذلك بسبب ما اعتبر ممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأكدت الشركة في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنها توصلت بالقرار الصادر عن اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فيما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة، والوصول إلى الأنترنت الثابت.
وشددت الشركة على أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار، كما هو منصوص عليه في القانون.
وحددت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عقوبة مالية بقيمة 3.3 مليار درهم في حق اتصالات المغرب، تدفع كلها لخزينة الدولة، وذلك بسبب “ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن”.
كانت هذه تفاصيل خبر اتصالات المغرب تتوصل بقرار يغرمها 330 مليار سنتيم لخرقها قواعد المنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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