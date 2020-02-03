مدرب رجاء بني ملال: كنّا نستحق الفوز ضد الزمامرة ونتمنى الحكام “يعطيونا حقنا” – فيديو

انتهت المواجهة، التي جمعت، أمس الأحد، بين فريق رجاء بني ملال، وضيفه نهضة الزمامرة بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما، لحساب مباريات الأسبوع الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية، ليعجز بذلك الرجاء الملالي في تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم.

وقال محمد مديحي، مدرب رجاء بني ملال، إن فريقه كان يستحق الفوز في هذه المباراة، مشيرا إلى العياء، وضعف اللياقة البدنية لدى لاعبي الفريق، إذ كان يأمل في إنهاء شطر الذهاب بثلاث نقاط.

وأضاف المتحدث ذاته أن الفريق الملالي عانى خلال الموسم الجاري من الأخطاء التحكيمية، التي أضرت به، مطالبا الحكام “يعطيونا غا حقنا” خلال المباريات.