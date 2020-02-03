كورونا.. الصين تعلن أنها بحاجة “ملحة” لأقنعة واقية وتتهم أمريكا بنشر “الذعر”

قالت الصين الاثنين إنها “بحاجة ملحة” لأقنعة طبية واقية، مع تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد عدد ضحايا أزمة فيروس سارس عام 2002، بينما فاق عدد المصابين 17 ألفا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيانغ في ايجاز صحافي “ما تحتاجه الصين بشكل عاجل هو أقنعة طبية، وبزات واقية ونظارات وقاية”.

وانتقدت الصين الولايات المتحدة بشدة، لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها، بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن بـ”اثارة الذرعر ونشره”.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة “لم تقدم مساعدة مهمة” وكانت “أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين”.

أعلنت السلطات الصينية الإثنين أيضا، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا، المستجد ارتفع إلى 360، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت، بحياة 56 شخصا إضافيا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الص ة في مقاطعة هوبي، أن وتيرة تفشي الفيروس لا تزال على حالها، إذ سجلت 2103 إصابات جديدة خلال 24 ساعة.