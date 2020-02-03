إصابات في صفوف جماهير رجاء بني ملال بعد نهاية مباراة الدورة 15 مع نهضة زمامرة 

تعرض عدد من جماهير رجاء بني ملال، لإصابات متفاوتة الخطورة مساء أمس الأحد، بعد نهاية مبارة كانت تجمع بين الرجاء الملالي و نهضة الزمامرة، والتي احتضنها الملعب البلدي لمدينة وادي زم.

وقد اعلنت إلتراس ستار بويز، الفصيل المساند لرجاء بني ملال، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عن استغرابها من تعرض أفراد المجموعة، لـ”تعسف وحشي خطير من طرف عناصر “الأمن” و القوات المساعدة عقب صافرة الحكم و في غضون عملية جمع الباش”، حسب البلاغ.

وأضاف البلاغ ذاته، “أهكذا يكافأ شباب الإلتراس الذين يقومون بتشجيع الفريق ويضحون بوقتهم و مالهم ومجهودهم، في سبيل الفريق ويرفعون لواء المدينة في مدن أخرى”.

من جهته عبر المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال لكرة القدم، عن استنكاره التام، لـ”بعض السلوكات الغير المقبولة وأحداث العنف التي تعرض لها بعض أعضاء “ستار بويز”، مباشرة بعد المباراة”.

وانتهت مباراة الفريقين بتعادل الإجابي 2-2، ليستمر رجاء بني ملال بدون فوز بعد 15 جولة من البطولة الوطنية الاحترافية، حيث يحتل النادي الملالي المركز الأخير في جدول الترتيب.