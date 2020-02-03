طقس الاثنين.. جو بارد مع سحب كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا خلال الليل والصباح فوق المرتفعات، الجنوب الشرقي، والمنطقة الشرقية.

وستتشكل سحب كثيفة شيئا ما فوق بالواجهة المتوسطية حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة فوق كافة أرجاء المملكة، فضلا عن إمكانية هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية. وستهب الرياح معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما محليا من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، بينما ستكون ضعيفة وشرقية بمنطقة طنجة، وشمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و09 درجات بكل من السايس، الغرب، هضاب الفوسفاط، والماس، الساحل المتوسطي، شمال المنطقة الشرقية، والسفوح الجنوبية، وستكون ما بين 09 و15 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى، منطقة سوس، الجنوب الشرقي، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و19 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و20 درجة بالأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية، الواجهة المتوسطية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 21 و27 درجة بشمال المنطقة الشرقية، الريف، السهول الشمالية، هضاب الفوسفاط، والماس، وسهول تادلة والرحامنة، وما بين 27 و32 درجة بداخل مناطق عبدة والشياظمة، منطقة سوس، وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون مابين 32 و36 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان الى هائج بالبوغاز ، وقليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل الأخرى.