أجهزة أمن السلطة تعتقل مواطنين وتستدعي ثالثا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، مواطنين واستدعت ثالثا، فيما تواصل اعتقال آخرين منذ أكثر من أسبوع على خلفية الانتماء السياسي.
ففي الخليل استدعت المخابرات العامة الأسير المحرر طارق غريب للمقابلة في مقراتها صباح أمس الأحد، وهو معتقل سياسي سابق لعدة مرات.
كما يواصل جهاز الأمن الوقائي في الخليل، اعتقال الأسير المحرر منجد الرجبي منذ أربعة أيام.
وكان الوقائي قد اختطف الشاب محمد البيك من قرية الساوية على خلفية التعبير عن الرأي الخميس الماضي.
وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين محمد بدر لليوم السابع على التوالي، كما تواصل اعتقال الطالب في جامعة الخليل ثمين الحلايقة لليوم العاشر على التوالي رغم وجود قرار بالإفراج عنه.
ومن جهته، يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الأسير المحرر هزاع العمودي لليوم السادس على التوالي.
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