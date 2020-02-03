باقة الغربية: وفاة امرأة متأثرة بإصابتها في حريق منزلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت في مدينة باقة الغربية صباح اليوم، الإثنين، وفاة إيناس بديع زيدان حجاب (غانم) عن عمر ناهز 43 عاما، متأثرة بإصابتها في حريق شب في منزلها يوم الجمعة الماضي

والمرحومة أم شادي، حرم يوسف أحمد حجاب (غانم)، وسيشيع جثمانها الساعة العاشرة صباحًا من بيتها في منطقة الشقفان إلى مقبرة الصّراط.

وساد الحزن والأسى بين أقارب المرحومة ومعارفها في باقة الغربية والمنطقة.

وكان الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي قد أفاد، يوم الجمعة الماضي، أن "طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة الخضيرة على إخماد حريق شب داخل منزل في مدينة باقة الغربية. لدى وصول الطواقم تبين أن السكان المحليين تمكنوا من إخراج سيدة ونقلها إلى المستشفى للعلاج قبل دقائق قليلة من وصول الطواقم، وبحسب مصادر طبية فقد وصفت حالتها بالخطيرة. أفراد الإطفاء والإنقاذ وجدوا أن مركز الحريق كان في صالون المنزل، وقد عملوا على إخماد النيران وإخراج الدخان من المكان إلى جانب التأكد من عدم وجود عالقين".