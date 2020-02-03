غوارديولا مهدد بالعقوبة من الاتحاد الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، مهدد بفرض عقوبة عليه من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن غوارديولا يواجه عقوبة الغرامة، بعدما ظل في غرفة خلع الملابس عقب الهزيمة أمام توتنهام بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، ولم يخرج لمواجهة وسائل الإعلام إلا في وقت متأخر.
ولفتت إلى أن مدرب السيتيزنز ظل حوالي 45 دقيقة داخل غرفة خلع الملابس عقب نهاية مباراة فريقه أمام السبيرز، وبعد ذلك خرج للصحافة.
وواصل السيتي ابتعاده عن المتصدر ليفربول، بعدما تجمد رصيد فريق غوارديولا عند 51 نقطة، بفارق 22 نقطة عن الريدز.
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