مدرب برشلونة بعد الفوز: لست راضيا عن كل شيء!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب برشلونة، كيكي سيتين، عدم رضاه بشكل كبير عن أداء فريقه رغم الفوز على ليفانتي بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الليغا.

وذكر سيتين خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "لست راضيا عن الأداء إلى حد كبير، لأنني لم أكن راضيا عن كل شيء في السابق، لكن الفريق أعجبني.. لقد ظهر اللاعبون بصورة أفضل".

وأردف "سنحت لنا العديد من الفرص، وكان علينا أن نظهر شجاعتنا، وهذا أمر مهم.. فكان من الممكن أن تكون النتيجة النهائية 8-2 أو 8-3".

ووصف صاحب الـ61 عاما الشوط الثاني بـ"الغريب"، بعدما هدد ليفانتي مرمى البلوغرانا بأكثر من فرصة خطيرة.

لكنه فضل التركيز على إيجابيات الـ45 دقيقة الأولى، التي شهدت هدفي البارسا، بتوقيع النجم الواعد أنسو فاتي.

وأضاف "قدمنا شوطا أولا رائعا، خروج الكرة من الخلف كان استثنائيا، وجميع الكرات كانت بمثابة تهديد للخصم".

وواصل "ركزنا كثيرا خلال الأسبوع، على كيفية الخروج بالكرة من الخلف، وأعتقد أن اللاعبين أدركوا الأمر تماما.. لدينا أفضل حارس في العالم، كما أنه يمنح هدوءا استثنائيا لزملائه وينقل الأمان لهم".

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وبشأن انخفاض المستوى بشكل كبير في الشوط الثاني، أثنى سيتين على ليفانتي، الذي يمتلك "لاعبين جيدين، جعلوا الأمور أكثر صعوبة" أمام فريقه.

وتحدث عن أداء أنسو فاتي، قائلا "هو لاعب واعد وقادم بقوة، ندرك أنه يمتلك إمكانات هائلة.. يجب أن نتعامل معه بهدوء، ونمنحه مزيدا من الثقة ليعبر عن موهبته.. بعيدا عن الهدفين، لقد قدم أداء دفاعيا كبيرا".

وتابع مدرب ريال بيتيس السابق "ثلاثي دفاعي؟ لم أستبعد هذه الفكرة، وقلت إنني سأقوم بالتغييرات خلال المباريات.. نحن حاليًا في فترة معرفة الفريق ورؤية التكتيكات وتراكم المعلومات، للاستفادة منها لاحقًا".

وحول ثنائية سيميدو ولينجليت، أجاب سيتين "لقد قدم كلاهما أداءً مميزًا، وكان سيميدو ينطلق في العمق، وقرأ المساحات جيدًا، كما عمل كثيرًا على المستوى الدفاعي".

وبخصوص غياب جيرارد بيكيه، عن مواجهة ريال بيتيس المقبلة في الليغا لتراكم البطاقات، قال "يوما ما سيحدث ذلك، وخسارة بيكيه تكون مؤثرة دائمًا، لكن يجب أن نتغلب على هذه المشكلة، وأعتقد أن من سيلعب مكانه سيظهر بشكل جيد".

وأوضح أنه من الوارد، أن يشارك أرتورو فيدال في مباراة الكأس، ضد أتلتيك بيلباو، مشيرًا إلى أنه لا يخاطر باللاعبين، وسيراقبه في مران اليوم ليعرف مدى إمكانية مشاركته.

واختتم سيتين "لا أطلب من اللاعبين عدم التقدم للأمام، وإذا كان بإمكانهم التقدم، فالأفضل أن يكون عبر الأطراف.. وبعد تمريرات عديدة كنا نتقدم نحو مرمى الخصم، وحين يكون هناك كثافة للاعبين، من الأفضل الانتظار حتى تصبح المساحات أكبر".