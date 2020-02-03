تسجيل إصابة ثالثة بكورونا في الهند

الإثنين 3 فبراير 2020

أكد وزير الصحة في ولاية كيرالا الهندية، كيه كيه شايلاجا، تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بعد أن ثبتت إصابة مريض في منطقة كاسارجود بالولاية.



وذكرت صحيفة "إنديا توداي" الاخبارية الهندية اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني، بأن الحالة الثالثة المصابة، هي لطالب عاد مؤخرا من الصين، مثل أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا، واللتين تم اكتشافهما في أنحاء مختلفة من كيرالا.

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وقال شايلاجا إن "المريض الذي عاد من مدينة ووهان الصينية، يخضع حاليا للعلاج في المستشفى... وأن حالته مستقرة".

يذكر أن الحالات الثلاثة التي تم تسجيل إصابتها بالمرض، كانت في ولاية كيرالا، حيث تضع الحكومة نحو 2000 شخص تحت الملاحظة، في مستشفيات مختلفة ، ومنشآت حجر صحي، وأيضا في المنازل.