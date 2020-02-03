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شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. مليشيا الحوثي تفرج عن رئيس جامعة العلوم بعد أيام من اختطافه والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
أفرجت مليشيا الحوثي عن رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة صنعاء، حميد عقلان، بعد أيام من اختطافه.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في الجامعة قوله إن عناصر المليشيا أفرجوا عن عقلان دون أن يورد مزيد من التفاصيل.
وخطفت عقلان وعيّنت أحد قياداتها رئيساً للجامعة، كما بدأت بالسيطرة الكاملة على الجامعة الخاصة من خلال تغيير إدارتها السابقة في الكليات وتعيين آخرين موالين لها في الجامعة.
وكانت مليشيا الحوثي المسلحة اختطفت الأحد الماضي رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان ونقلته إلى أحد السجون الخاضعة لسيطرتها بصنعاء، فيما لم تكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
وأظهرت وثيقة نشرت بوسائل التواصل الاجتماعي قيام الحوثيين، بتعين رئيسا للجامعة يدعى عادل أحمد المتوكل موالي لها خلفًا للدكتور حميد عقلان، كما قامت بتوقيف نائب رئيس الجامعة والأمين العام عن العمل.
يشار إلى أن الجامعة ومستشفى العلوم يتعرضان لعملية ابتزاز مالي كبير حسب ما أفادت مصادر خاصة منذ الانقلاب على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014 وتضاعفت خلال السنوات الأخيرة ما يهدد الجامعة والمستشفى بالتوقف
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