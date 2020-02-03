شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. قوات الجيش تشن هجوما على مواقع للمليشيا في صرواح والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 شن الجيش الوطني، اليوم الإثنين، شباط 03، 2020، هجوما على مواقع للمليشيا في جبهة صرواح غربي محافظة مارب، وسط فرار جماعي لمليشيا الحوثي الانقلابية.

Advertisements ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مقاطع فيديو تظهر هجوما مباغتا من الجيش الوطني في جبهة صرواح، وفرارا جماعيا لعناصر مليشيا الحوثي من عدة مواقع. وتكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، خسائر بشرية كبيرة خلال المواجهات مع قوات الجيش الوطني بجبهات نهم والجوف والبيضاء وتعز

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