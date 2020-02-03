مُنفذ حادث الطعن في لندن مدان سابق بجرائم إرهابية

الإثنين 3 فبراير 2020

قالت وسائل إعلام بريطانية إنّ الرجل الذي أردته الشرطة قتيلاً في لندن، الأحد، بعد طعنه ثلاثة أشخاص بخنجر، في هجوم نفذه مرتديا حزاما ناسفا مزيفا، مدان سابق بجرائم إرهابية أطلق سراحه من السجن مؤخرا.



وقالت وسائل الإعلام إنّ المهاجم خرج من السجن الشهر الماضي، بعدما أمضى نصف فترة عقوبته، علما أنّه حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات تقريباً بعد إدانته بتهم نشر مواد إرهابية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن المهاجم اعترف بارتكابه 13 جنحة إرهابية وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في 2018 حين كان عمره 18 عاما، وحكم عليه بالسجن بسبب نشره على مجموعة عائلية في تطبيق "واتساب" نشرة دعائية مرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، الأحد، عن قتل رجل مسلح بعدما طعن 3 أشخاص في أحد الشوارع بحي ستريثام جنوبي العاصمة لندن.

وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع "تويتر": "3 أشخاص تعرضوا للطعن خلال الحادث؛ أحدهم في حالة خطرة، وأن شخصا آخر من هؤلاء الثلاثة يعاني إصابات طفيفة لكن تم نقله إلى المستشفى"، فيما وصفت إصابة الثالث بأنها لا تهدد حياته.

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وأضافت - في بيان - أن "العملية سرعان ما اعتبرت عملية إرهابية"، مؤكدة العثور على جهاز مربوط بجسد المشتبه به تبيّن سريعا أنه حزام ناسف زائف.

من جانبه وجه رئيس الوزراء بوريس جونسون الشكر إلى الشرطة وقوات الإنقاذ بعد أن قامت بقتل منفذ الهجوم، معربا عن مواساته لضحايا الهجوم.

وفي سياق متصل، كتب صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية على "تويتر": "الإرهابيون يحاولون تقسيمنا وتدمير أسلوبنا المعيشي، لكننا هنا في لندن لن نمكنهم من النجاح في هذا أبدا".

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية نقلت عن شهود عيان، أنهم سمعوا طلقات نارية وشاهدوا رجلاً يرقد على الرصيف في الشارع الرئيسي في ستريثام.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 حين قتل عثمان خان وهو مدان بالإرهاب أفرج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2018 شخصين طعنا في هجوم إرهابي على جسر "لندن بريدج".