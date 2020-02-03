شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة سودانية: وجود المنظمات الدولية يقلص استغلال الأوضاع الاقتصادية لتمرير أجندات سياسية والان مع التفاصيل

الإثنين 3 فبراير 2020 قالت الباحثة السودانية، منال خضير، إن السلطة الانتقالية تعيد تأسيس العمل الإغاثي والأهلي بما يضمن معالجة الخلل الظاهر على الوضع القائم، وتصب قراراتها الخاصة بشأن التعامل مع الجمعيات الأهلية في صالح إفساح المجال أمام عمل المنظمات عموما، وضمان التزامها بالقوانين المحلية والدولية ومنع استغلال المنظمات القطرية كأداة للدعم السياسي لقوى معينة.

Advertisements وتابعت، في تصريحات صحفية، أن وجود المنظمات الدولية يهدف إلى تقليص استغلال الأوضاع الاقتصادية كمدخل لتمرير أجندات لها أغراض سياسية، في ظل اتهام المنظمات المحظورة باستلام مبالغ من دول خارجية، كقطر، وصرفها في أوجه بعيدة عن دعم الفقراء، وتوجيهها لدعم الحركة الإسلامية والأحزاب السياسية التي تدور في فلكها.

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