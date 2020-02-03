شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من محافظة رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في المحافظة، بأن جيش الاحتلال اعتقل عادي محمد أبو عادي من بلدة كفر نعمة غرب رام الله، ومحمد باسم حماد وأمير دعاس من بلدة سلواد شرقا، والأسير المحرر مهند عبد الباسط شوابكة من حي الجنان بمدينة البيرة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها

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