شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان فى جزيرة كوتشينورابو اليابانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن بركانا ثار فى احدى الجزر جنوب غرب البلاد فى وقت مبكر اليوم الاثنين، ولكن دون ان ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

ورصدت هيئة الأرصاد الجوية- وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- ارتفاع تدفقات الحمم البركانية لأول مرة منذ 29 يناير من العام الماضى لتبلغ 900 متر جنوب غرب فوهة البركان، بينما انطلق الرماد والدخان المنبعق منه فى الهواء على ارتفاع حوالى 7 آلاف متر عند ثوران البركان فى جبل شينداك بجزيرة كوتشينورابو.

وأضافت أن الصخور تحركت مسافة 600 متر من فوهة البركان.. وأبقت الهيئة على مستوى التأهب عند الدرجة الثالثة من مقياس يتألف من 5 درجات- والذى يمنع المتسلقين من تسلق الجبل.