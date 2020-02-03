أعلن سوق العراق للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عن تنظيم خمس جلسات تداول ويغلق على 480.64 نقطة خلال الأسبوع الماضي.
وأشار السوق، إلى أن "مؤشر أسعار الأسهم المتداولة أغلق في أول جلسة له على 477.53 نقطة وأغلق في آخر جلسة تداول من الأسبوع على 480.64 نقطة"، مضيفاً أن "المستثمرين تداولوا في الجلسة الأولى أكثر من مليار سهم بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار وتنفيذ أكثر من 480 عقداً، فيما بلغت الأسهم المتداولة للجلسة الثانية أكثر من 3 مليار سهم بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار وتنفيذ 563 عقداً".
وتابع، أنه في "الجلسة الثالثة تم تداول 464 مليون سهم بقيمة 508 مليون دينار وتنفيذ 391 عقداً"، لافتاً إلى أن "الجلسة الرابعة شهدت تداول 852 مليون سهم بقيمة 975 مليون دينار من خلال تنفيذ 366 عقد، فيما شهدت الجلسة الخامسة 141 مليون سهم بقيمة 229 مليون دينار بتنفيذ 228 عقداً".
يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق العراق ينظم خمس جلسات تداول ويغلق على 480.64 نقطة الأسبوع الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.