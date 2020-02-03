سوق العراق ينظم خمس جلسات تداول ويغلق على 480.64 نقطة الأسبوع الماضي

وقال السوق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه نظم خلال الأسبوع الماضي "خمس جلسات تداول على أسهم الشركات المساهمة من قبل المستثمرين"، مبيناً أن "عدد الشركات المتداول أسهمها خلال الأسبوع الماضي بلغ 49 شركة من أصل 102 شركة مدرجة في السوق".وأشار السوق، إلى أن "مؤشر أسعار الأسهم المتداولة أغلق في أول جلسة له على 477.53 نقطة وأغلق في آخر جلسة تداول من الأسبوع على 480.64 نقطة"، مضيفاً أن "المستثمرين تداولوا في الجلسة الأولى أكثر من مليار سهم بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار وتنفيذ أكثر من 480 عقداً، فيما بلغت الأسهم المتداولة للجلسة الثانية أكثر من 3 مليار سهم بقيمة بلغت أكثر من مليار دينار وتنفيذ 563 عقداً".

وتابع، أنه في "الجلسة الثالثة تم تداول 464 مليون سهم بقيمة 508 مليون دينار وتنفيذ 391 عقداً"، لافتاً إلى أن "الجلسة الرابعة شهدت تداول 852 مليون سهم بقيمة 975 مليون دينار من خلال تنفيذ 366 عقد، فيما شهدت الجلسة الخامسة 141 مليون سهم بقيمة 229 مليون دينار بتنفيذ 228 عقداً".



يذكر أن سوق العراق للأوراق المالية استخدم أنظمة التداول الالكتروني والإيداع المركزي منذ عام 2009 ويسعى لإطلاق نظام التداول عبر الانترنت للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس, ومدرج فيه 102 شركة مساهمة عراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمار المالي والسياحة والفنادق.