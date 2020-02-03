رياضة 2020-02-03 | 10:27 303 مشاهدة Advertisements كشف رئيس لجنة الاستئناف السابق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، طه عبد حلاتة، لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، عن موعد صدور قرار محكمة النزاعات الرياضية الدولي "كاس" بشأن قضية النجم الدولي السابق عدنان درجال والاتحاد العراقي لكرة القدم. يذكر أن درجال كان قد تقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة حول تزوير النظام الأساسي والانتخابات الخاصة بالاتحاد. وكان اتحاد الكرة قد وافق على تقديم استقالته مقابل تنازل درجال عن القضايا في المحاكم المحلية ومحكمة "كاس".

المحرر: محمد خليل

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. تعرف على موعد صدور قرار محكمة 'كاس' بشأن قضية درجال واتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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