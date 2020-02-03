صالح واردوغان يؤكدان على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الاثنين، على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق.

وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان".

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واضاف ان "صالح قدّم خلال المكالمة، تعازيه للرئيس التركي بحادث الزلزال الذي أودى بحياة عدد من المواطنين الأتراك، وعبر عن مواساته وتضامنه مع أسر الضحايا".

وتابع انه "تم التأكيد على أهمية دعم المجتمع الدولي لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وسيادته، وضروة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، لافتا الى انه "تم بحث تطورات السياسية والأمنية على الساحتين العربية والإقليمية، وضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين لترسيخ السلم والأمن في المنطقة، وإيجاد الحلول للأزمات بالركون الى الحوار البنّاء والجاد بين جميع الاطراف".