لجنة المهجرين تستغرب من عدم اشارة علاوي الى ملف النازحين واعمار المناطق المحررة

اعربت لجنة الهجرة والمهجرين، الاثنين، عن استغرابها من عدم اشارة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي الى ملف النازحين واعمار المناطق المحررة، فيما اشارت الى انه في حال تناسي هذا الملف فهي صدمة كبيرة.

وقال رئيس اللجنة رعد الدهلكي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نستغرب من عدم اشارة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي الى ملف النازحين واعمار المناطق المحررة"، مبينا انه "بحال كان علاوي قد نسى او تناسى هذا الملف الحساس والمهم والذي يرتبط بقضية انسانية ومعاناة لالاف العوائل فان هذا الامر يمثل صدمة كبيرة لتلك الجماهير".

واضاف "اننا لانريد استعجال الامور والحكم المسبق على اولويات رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بالمرحلة المقبلة، لكننا نعتبر ان اهمال هذا الملف خلال كلمته التي القاها هو مؤشر بحاجة الى تفسير ووقفة حقيقية".

وتابع ان "ملف النازحين واعمار المناطق المحررة، هو من الملفات التي سنقف عندها في برنامجه الحكومي"، لافتا الى انه "يجب على علاوي ان يضعها ضمن اولويات عمله بالمرحلة المقبلة، وان لا يتم تسويفها كما حصل مع الحكومات السابقة"".

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وشدد على "اهمية ان يكون علاوي رئيسا لوزراء كل العراق ومكوناته وهذا عهدنا فيه وليس لجهة سياسية او مكوناتية وان ينظر لمعاناة كل محافظة بعين الابوية المسؤوله لا المسائله بعيدا عن اي حسابات اخرى كانت سببا في اخفاق الحكومة السابقة وعدم ارضاء الشعب العراقي عليها وخصوصا والعراق يمر بهذا الوقت الحرج".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، اول أمس السبت، وزير الاتصالات الاسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة في العراق.

واصدر علاوي في كلمة عقب تكليفه جملة من التعهدات ابرزها عدم قبول اي مرشح يتم فرضه من قبل القوى السياسية في تشكيل حكومته، والمضي في التهيئة لانتخابات برلمانية مبكرة، وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاسبة قتلة المحتجين، داعيا الى ضرورة استمرار التظاهرات في البلاد.