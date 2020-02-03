منظمة الطيران المدني الدولي تباشر باجراءات برنامج التدقيق على السلامة في العراق

أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم الاثنين، بدء منظمة الطيران المدني الدولي بتطبيق إجراءات البرنامج العالمي لتدقيق الإشراف على السلامة في العراق.
وأوضح ابراهيم، أن "البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات السلامة وهي (قانون الطيران المدني - الهيكل التنظيمي - عمليات الطيران - الإجازات والتراخيص - المطارات - صلاحية الطائرات - الملاحة الجوية)".
وأضاف، أن "فريقاً متخصصاً من منظمة الطيران المدني الدولي يقوم حالياً بدراسة الوثائق الخاصة بالعناصر المذكورة وبالتنسيق مع قسم السلامة في السلطة"، مبيناً أنه "من المؤمل أن تنتهي إجراءات التدقيق في نهاية شهر شباط الحالي والذي سيتبعه إعداد خطة عمل وفقا لنتائج هذا التدقيق".
وبحسب سلطة الطيران المدني، فان هذا التدقيق يعد الخطوة الأولى لتطوير إجراءات السلطة من حيث الإشراف على سلامة الطيران، وتنفيذاً لخطتها التي وضعتها مع منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيق جميع المعايير الدولية المطلوبة.
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