منظمة الطيران المدني الدولي تباشر باجراءات برنامج التدقيق على السلامة في العراق

وقال مدير عام السلطة علي خليل ابراهيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالتنسيق مع سلطة الطيران المدني العراقي شرعت منظمة الطيران المدني الدولي ICAO بإجراءات المرحلة الأولى لبرنامج التدقيق على السلامة USOAP في العراق".وأوضح ابراهيم، أن "البرنامج يتضمن سبعة عناصر أساسية في إجراءات السلامة وهي (قانون الطيران المدني - الهيكل التنظيمي - عمليات الطيران - الإجازات والتراخيص - المطارات - صلاحية الطائرات - الملاحة الجوية)".

وأضاف، أن "فريقاً متخصصاً من منظمة الطيران المدني الدولي يقوم حالياً بدراسة الوثائق الخاصة بالعناصر المذكورة وبالتنسيق مع قسم السلامة في السلطة"، مبيناً أنه "من المؤمل أن تنتهي إجراءات التدقيق في نهاية شهر شباط الحالي والذي سيتبعه إعداد خطة عمل وفقا لنتائج هذا التدقيق".



وبحسب سلطة الطيران المدني، فان هذا التدقيق يعد الخطوة الأولى لتطوير إجراءات السلطة من حيث الإشراف على سلامة الطيران، وتنفيذاً لخطتها التي وضعتها مع منظمة الطيران المدني الدولي لتطبيق جميع المعايير الدولية المطلوبة.