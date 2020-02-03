إصابة ثلاثة أشخاص اثر نزاع عشائري جنوبي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص اثر نزاع عشائري جنوب العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نزاعاً عشائرياً ضمن منطقة أبو دشير التابع الدورة، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة".
يذكر أن بغداد ومحافظات عدة تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ومشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن وقوع ضحايا.
يذكر أن بغداد ومحافظات عدة تشهد بين فترة وأخرى نزاعات عشائرية ومشاجرات، تتطور في بعض الحالات الى المواجهات المسلحة، تسفر عن وقوع ضحايا.
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