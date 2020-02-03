الاعرجي يكشف سبب سكوت بعض الكتل تجاه رئيس الوزراء المكلف

وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن نجاح رئيس الوزراء المكلّف يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية معه.

وأوضح أن سبب سكوت البعض منها الآن هو عدم الوصول بعد لمرحلة توزيع المناصب، مضيفا حينذاك سيتغير موقف الكثير منها إن لم تحصل على ما تريد.

