أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، اليوم الاثنين، أن نجاح رئيس الوزراء المكلف يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية، عازيا سبب سكوت بعض الكتل الى "عدم توزيع المناصب" حتى الآن.
وقال الاعرجي في تغريدة له على موقع تويتر، إن نجاح رئيس الوزراء المكلّف يعتمد على مدى تعاون الكتل السياسية معه.
وأوضح أن سبب سكوت البعض منها الآن هو عدم الوصول بعد لمرحلة توزيع المناصب، مضيفا حينذاك سيتغير موقف الكثير منها إن لم تحصل على ما تريد.
وأوضح أن سبب سكوت البعض منها الآن هو عدم الوصول بعد لمرحلة توزيع المناصب، مضيفا حينذاك سيتغير موقف الكثير منها إن لم تحصل على ما تريد.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعرجي يكشف سبب سكوت بعض الكتل تجاه رئيس الوزراء المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.