رياضة 2020-02-03 | 09:31 1,291 مشاهدة ترأس نقيب الرياضيين العراقيين، احمد راضي، اجتماعاً للنقابة بحضور عدد من النجوم من اجل وضع مقررات جديدة وخطة عمل للمستقبل بتوجهات تخدم الرياضة وعُقد الاجتماع لمجلس إدارة نقابة الرياضيين العراقيين بحضور نقيب الرياضيين العراقيين الكابتن احمد راضي وبحضور خمسة اعضاء هم غانم غريبي وسعد السوداني وضياء حسين وشاكر محمد صبار وحسين الشافي ومستشار النقابة حسين جبار.



وتمت مناقشة وإصدار قرارات مهمه تخص عمل والية النقابة خلال المرحلة المقبلة بما يخدم شريحة الرياضة والرياضيين لاسيما بعد اقرار النظام الداخلي للنقابة وما حصل من انجاز اخير تمثل بإقرار قانون النقابة ونشره بجريدة الوقائع العراقية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احمد راضي يترأس اجتماعاً ويضع خطة عمل لمستقبل الرياضة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.