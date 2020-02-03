نفط ميسان يستعد للدوري الممتاز في النجف وبغداد

وقال مشرف الفريق احمد سالم في بيان للنادي، ان "الفريق سيجري وحدة تدريبية خفيفة اليوم بعد وصوله الى محافظة النجف وذلك قبل مواجهة فريق النجف ودياً على ملعبه يوم الثلاثاء".

واضاف "اما يوم الاربعاء سيخوض فرسان المملكة وحدة تدريبية في النجف ليغادر بعدها مباشرةً الى العاصمة بغداد التي من المؤمل ان تحتضن مواجهة نفط ميسان لفرق النفط , الحدود و القوة الجوية ايام الخميس , السبت و الاثنين ,على التوالي, تتخللها وحدات تدريبية".



واختتم مشرف فرسان المملكة حديثه بالقول "هذه المباريات الودية تأتي ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري العراقي التي من المؤمل ان تنطلق يوم السادس عشر من الشهر الجاري".

يذكر ان الاتحاد العراقي اقر مؤخراً نظام الدوري الممتاز بنظام المجموعات حيث اوقعت القرعة فرسان المملكة في المجموعة الثالثة التي تضم فرق الشرطة، أربيل، نفط الوسط والطلبة، حيث ستحتضن محافظة اربيل مباريات هذه المجموعة.