نفط ميسان يستعد للدوري الممتاز في النجف وبغداد

2020-02-03 | 09:29
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ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز من جديد، يغادر فريق نادي نفط ميسان لكرة القدم اليوم الاثنين الى محافظة النجف وبعدها الى العاصمة بغداد من اجل خوض مباريات ودية ووحدات تدريبية هناك.
واضاف "اما يوم الاربعاء سيخوض فرسان المملكة وحدة تدريبية في النجف ليغادر بعدها مباشرةً الى العاصمة بغداد التي من المؤمل ان تحتضن مواجهة نفط ميسان لفرق النفط , الحدود و القوة الجوية ايام الخميس , السبت و الاثنين ,على التوالي, تتخللها وحدات تدريبية".
واختتم مشرف فرسان المملكة حديثه بالقول "هذه المباريات الودية تأتي ضمن استعدادات الفريق لمسابقة الدوري العراقي التي من المؤمل ان تنطلق يوم السادس عشر من الشهر الجاري".
يذكر ان الاتحاد العراقي اقر مؤخراً نظام الدوري الممتاز بنظام المجموعات حيث اوقعت القرعة فرسان المملكة في المجموعة الثالثة التي تضم فرق الشرطة، أربيل، نفط الوسط والطلبة، حيث ستحتضن محافظة اربيل مباريات هذه المجموعة.
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