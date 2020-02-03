موسكو تكذب أردوغان مجددا: مقاتلاته لم تقصف مواقع سورية

كذبت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زعمه أن طيران بلاده شن هجمات على مواقع شمال غربي سوريا.

وأكدت الدفاع الروسية أن الطائرات التركية لم تدخل أجواء سوريا ولم يتم تسجيل ضربات ضد مواقع القوات السورية.

وذكرت في بيان أن وحدات تركية تحركت في إدلب دون إخطار روسيا وتعرضت لقصف سوري.

وأعلن أردوغان، الإثنين، استهداف 40 موقعا في سوريا، لافتا إلى استخدام مقاتلات إف 16 في عملية إدلب.

والجمعة الماضي، كذبت روسيا أردوغان بعد اتهامه موسكو بخرق اتفاقية الهدنة بشمال سوريا.

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وهدد أردوغان، خلال اجتماع مع قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، بشن عملية عسكرية في إدلب بزعم وقف تدفق اللاجئين إلى بلاده.

ورد الكرملين على الفور، مؤكدا أن روسيا تفي تماما بالتزاماتها في إدلب، معربا عن قلقه البالغ من قيام بعض الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا بهجمات مسلحة في هذه المنطقة.

وجاء التلويح التركي بعمل عسكري بعد نجاح الجيش السوري، الثلاثاء الماضي، في دخول مدينة "معرة النعمان" التي تعد آخر معقل رئيسي خارج عن سيطرة دمشق وتشكل استعادتها هدفا استراتيجيا.

ومثلت السيطرة على "معرة النعمان" إعلانا ضمنيا بانتهاء 8 سنوات من الحرب، الأمر الذي يقلب "موازين الصراع" في سوريا على المستويات كافة.

وتخضع مدينة إدلب لمناطق خفض التوتر، لكن روسيا طالما أكدت أنها لا تعتبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة مشمولة في الاتفاق.

وتسيطر جبهة النصرة على إدلب مدعومة بفصائل موالية لأنقرة، وتبين في وقت لاحق وجود تنسيق مع داعش الذي قتل زعيمه أبوبكر البغدادي في بلدة صغيرة بالمحافظة المحازية لتركيا.