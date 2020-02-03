أسير فلسطيني يطعن سجانا إسرائيليا في معتقل عوفر

أصيب سجان إسرائيلي بجراح في رقبته، صباح الاثنين، بعد أن هاجمه أسير فلسطيني في معتقل عوفر الإسرائيلي جنوب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة معاريف: إن الأسير الذي طعن السجان الإسرائيلي هو ربيع أبو نواس من قرية سنجل، وهو أحد أسرى حركة حماس.

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه الحركة الفلسطينية الأسيرة بسجون الاحتلال، الإثنين، خطوات احتجاجية ضد "سياسة القمع والإجرام بحق الأسيرات والأشبال التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية منذ مطلع العام".

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وقالت الحركة الأسيرة في بيان لها: "لن نقف مكتوفي الأيدي أو مسلوبي الإرادة أمام ما يمارس ضد نسائنا وأشبالنا من قبل إدارة سجون الاحتلال".

وأفاد نادي الأسير أن الحركة الأسيرة في سجون "نفحة" و"عوفر" والنقب، قررت اليوم، إغلاق الأقسام وإعادة وجبات الطعام، دعماً للأسيرات والأسرى الأطفال في سجن "الدامون".

ويعاني الأسرى الأطفال في سجن "الدامون"، منذ نقلهم من سجن "عوفر"، خلال الشهر الماضي، من قمع وتنكيل مستمر من قبل السجانين، ويحرمهم الاحتلال من حقوقهم الأساسية في العلاج والطعام ولا تتوفر في غرفهم الأغطية الكافية، رغم الأجواء الباردة.

كما اعتدت إدارة سجن "الدامون"، قبل يومين، على الأسيرات خلال وجودهن في ساحة "الفورة"، ما أدى لإصابة عدد منهن.

وتعتقل قوات الاحتلال في سجونها 5000 أسير فلسطيني منهم 38 أسيرة و200 طفل و450 معتقلا إداريا و700 أسير مريض.