"الشيطان 2" يدخل الخدمة بالجيش الروسي مطلع 2021

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، بدء تزويد قواتها بصواريخ باليستية نووية عابرة للقارات من طراز "سارمات" مطلع العام المقبل، حيث يلقب بـ"الشيطان 2".



وقال نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو: "إن أول صواريخ سارمات ستدخل الخدمة في 2021"، بحسب ما نقلته عنه صحيفة راديو إليكترونيك تكنولوجيز.

وأزيح الستار لأول مرة عن الخصائص التكتيكية والفنية للصاروخ الباليستي "سارمات"، خلال منتدى "آرميا - 2019" الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو لعرض الأنواع والطرازات الجديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

و"الشيطان 2" ليس لقبا روسيا للصاروخ سارمات بل أطلقه حلف شمال الأطلسي "الناتو" عليه باعتباره الأكثر تطورا ودقة.

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ويبلغ مدى الصاروخ سارمات 18 ألف كيلومتر، بينما تصل كتلته إلى 208.1 طن، وكتلة رأسه الحربي نحو 10 أطنان.

ويصل طول الصاروخ إلى 35.5 متر وقطره 3 أمتار، في حين تسجل كتلة الوقود 178 طنا، ومجهز برأس منقسم مع وحدات من التوجيه الفردي.

وبحسب تقارير صحفية روسية فإن القوات الصاروخية الروسية ستستلم 30 صاروخا باليستيا من هذا الطراز حتى نهاية العام الجاري، لكنه لن يدخل الخدمة قبل 2021.

يذكر أن نظام صواريخ سارمات هو مجمع استراتيجي روسي من الجيل الخامس؛ حيث تم إنشاؤه ليحل محل قوات إر-36 إم "فويفودا" في الجيش الروسي.

وقبل 12 عاما، أطلقت روسيا خطة إصلاح عسكري واسع تبنت إعادة تسليح الجيش، حيث تقرر في عام 2010 ضخ 317 مليار دولار حتى عام 2020 للارتقاء بتقنيات القوات إلى 70%.

ويتفوق الجيش الروسي على نظيره الأمريكي - المصنف الأول عالميا - في أعداد راجمات الصواريخ التي تصل إلى 3800 راجمة، بحسب تقرير لـ"سي إن إن".