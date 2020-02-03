آبي يتعهد أمام البرلمان بخطوات لحماية اليابانيين من "كورونا"

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الإثنين، أن اليابان ستتخذ الإجراءات اللازمة دون تردد لحماية رعاياها من تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال آبي، أمام البرلمان، إن بلاده بدأت بالفعل في تطوير مجموعات اختبار تشخيصي سريع للفيروس.

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وكانت لجنة الصحة في إقليم هوبي الصيني، بؤرة تفشي فيروس كورونا، سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، الأحد، ليصل عدد الوفيات إلى نحو 360 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الصينية أن عدد الإصابات سجل 17 ألفا و205 حالات مؤكدة بالفيروس مع نهاية يوم الأحد، بالإضافة إلى 2296 شخصا حالتهم خطيرة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية ثقتها في قدرة الصين على احتواء تفشي وباء فيروس "كورونا الجديد" والقضاء عليه، ومعارضتها فرض قيود على السفر إلى الصين أو التجارة معها.

وبعد أكثر من شهر على ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار المرض الغامض الذي تسبب في حالة هلع عالمية لقدرته على الانتقال من شخص لآخر قبل ظهور أعراضه.