مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في قصف للقوات الحكومية السورية

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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن أربعة جنود أتراك وإصابة تسعة آخرين جراء قصف مكثف شنته قوات الرئيس السوري بشار الأسد على إدلب شمال غربي سورية.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بيان للوزارة أن الجنود تعرضوا لقصف رغم أنه كان جرى في وقت سابق تنسيق مواقعهم.
وأضاف البيان أن أحد الجنود المصابين في حالة حرجة.
ولفت إلى أن القوات التركية ردت على مصادر الهجمات ودمرت الأهداف.
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