شكرا لقرائتكم كويتي ينقل مظاهر الحياة في ووهان الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser نشر طالب كويتي في مدينة ووهان الصينينة، عبر تطبيق سناب شات، مقاطع فيديو لما وصل إليه الحال في المدينة مع تفشي فيروس كورونا.. وأظهرت المقاطع خلو الشوارع من السكان تمامًا.

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