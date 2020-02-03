شكرا لقرائتكم كويتي ينقل مظاهر الحياة في ووهان الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نشر طالب كويتي في مدينة ووهان الصينينة، عبر تطبيق سناب شات، مقاطع فيديو لما وصل إليه الحال في المدينة مع تفشي فيروس كورونا.. وأظهرت المقاطع خلو الشوارع من السكان تمامًا.
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