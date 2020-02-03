أول ظهور لـ"مبارك" بعد إجراء عملية جراحية حرجة.. وعمر علاء مبارك ينشر صورة له مع جده ويوضح تفاصيل حالته الصحية

ظهر الرئيس محمد حسني مبارك، لأول مرة برفقة حفيده عمر علاء مبارك، ويرقد على سريره، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية حرجة.

وحرص حسن الغندور، مؤسس حملة “أنا آسف يا ريس”، على مشاركة الصورة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ليطمأن محبي الرئيس الأسبق. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وعلق حسن على الصورة بقوله، “باشا مصر ألف سلامة عليك ياطيب القلب”، لتنهال الدعوات للرئيس الأسبق بالشفاء ودوام الصحة.

في وقت سابق، انتشرت العديد من الشائعات حول وفاة الرئيس محمد حسنى مبارك، إلا أن مصادر مقربة نفت تلك الأخبار المتداولة.

كشفت مصادر مقربة من الأسرة حينها أن حالة الرئيس الأسبق مستقرة بعد أن أجرى عملية استئصال ورم، إلا أن مصدر طبي أشار إلى أن قلبه توقف وعاد بالصدمات.

فيما نفى فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حين ظهور تلك الأخبار، أنها غير صحيحة، وأن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في حالة مستقرة.



وأشار فريد الديب في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إلى ضرورة تحري الدقة فيما يُنشر حول الرئيس وأسرته، خاصة في ظل تداول هذا الخبر أكثر من مرة سابقة.

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ونشر عمر علاء مبارك، صورة له مع جده الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ويظهر في الصورة مبارك مرتديًا "روب منزلي"، بينما يقبل حفيده عمر رأسه، وعلق عمر على الصورة: "‏كل الحب والتقدير". حسبما نشر موقع "الوطن".

كان الرئيس الأسبق حسنى مبارك تم نقله إلى أحد المستشفيات، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وأعلن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق، أن والده أجرى أول أمس، عملية جراحية وحالته مستقرة.

وقال فى تدوينة عبر "تويتر": "أجرى والدى عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

وقال مصدر مقرب من أسرة مبارك لـ"الوطن"، إنه دخل المستشفى الثلاثاء الماضى، وتم حجزه فى قسم الأورام لإجراء فحوصات طبية لتحديد حالته الصحية، وأجرى عملية استئصال ورم فى المعدة، وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة، مؤكداً أن حالة مبارك الصحية مستقرة حالياً وفي تحسُّن.