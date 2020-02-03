وزارة الطيران الباكستانية أعلنت إستئناف الرحلات الجوية الى الصين

أعلنت متحدثة باسم وزارة الطيران الباكستانية، استئناف الرحلات الجوية بينها وبين الصين بعد تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" الجديد"، مشيرة الى أن "أول رحلة ستكون تابعة للخطوط الجوية الصينية "آير تشاينا" وستصل إلى مدينة كراتشي الباكستانية صباح اليوم ، قادمة من العاصمة بكين".
ومن المقرر، أن تسير الخطوط الجوية الباكستانية، وشركي "آير تشاين" و"تشاينا ساوثرن" الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين، عقب قرار الاستئناف.
وعلقت باكستان، الرحلات الجوية من وإلى الصين في 29 كانون الثاني الماضي، تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا.
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