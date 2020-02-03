وزارة الطيران الباكستانية أعلنت إستئناف الرحلات الجوية الى الصين

أعلنت متحدثة باسم وزارة الطيران ال​باكستان​ية، استئناف الرحلات الجوية بينها وبين ​الصين​ بعد تعليقها الأسبوع الماضي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" الجديد"، مشيرة الى أن "أول رحلة ستكون تابعة للخطوط الجوية الصينية "آير تشاينا" وستصل إلى مدينة ​كراتشي​ الباكستانية صباح اليوم ، قادمة من العاصمة بكين".

ومن المقرر، أن تسير ​الخطوط الجوية الباكستانية​، وشركي "آير تشاين" و"تشاينا ساوثرن" الصينيتين، 12 رحلة أسبوعية بين البلدين، عقب قرار الاستئناف.

وعلقت باكستان، الرحلات الجوية من وإلى الصين في 29 كانون الثاني الماضي، تزامنا مع إعلان ​حالة الطوارئ​ العالمية بسبب تفشي ​فيروس كورونا​.