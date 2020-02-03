الصحة السعودية: نتائج الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا على الطلاب السعوديين القادمين من ووهان سلبية

أعلنت ​وزارة الصحة السعودية​ أنّ "نتائج الفحوصات المخبريّة الأولى لفيروس "​كورونا​" الجديد، الّتي تمّ إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، جاءت سلبيّة". ولفتت إلى أنّه "سيتمّ عزل الطلاب احترازيًّا لمدّة 14 يومًا تحت الإشراف الطبي، وذلك للقيام بفحوصات إضافيّة لهم والإطمئنان على صحّتهم".

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