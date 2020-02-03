المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين في قصف جوي في شمال غرب سوريا

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان عن مقتل 9 مدنيين بينهم أطفال في قصف جوي استهدف سيارة كانت تقلهم في ريف حلب الغربي المحاذي لمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
واعلن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام والفصائل المقاتلة الأخرى، ما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين وبينهم أربعة أطفال".
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