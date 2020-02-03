المرصد السوري: مقتل 9 مدنيين في قصف جوي في شمال غرب سوريا

افاد ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ عن مقتل 9 ​مدنيين​ بينهم أطفال في قصف جوي استهدف ​سيارة​ كانت تقلهم في ​ريف حلب​ الغربي المحاذي ل​محافظة إدلب​ في شمال غرب ​سوريا​.

واعلن مدير المرصد ​رامي عبد الرحمن​ أن "الطيران الحربي استهدف سيارة كانت تقل نازحين في ريف حلب الغربي حيث تدور ​اشتباكات​ بين قوات النظام و​هيئة تحرير الشام​ والفصائل المقاتلة الأخرى، ما أسفر عن سقوط القتلى المدنيين وبينهم أربعة أطفال".

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