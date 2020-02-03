علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، على تبادل الضربات بين الجيشين السوري والتركي في إدلب، مشيرا الى "أننا نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب، لكن ينبغي السماح للشعب والحكومة السورية أن يقررا مصيرهما بنفسهما".
وشدد على أنه "من حق الجيش السوري شن عمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو الإرهاب أو ضد ما يعرض أمن سوريا ووحدتها للتهديد"، مؤكدا أنه على جميع الدول "احترام وحدة الأراضي السورية وأمنها القومي".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران عن العمليات العسكرية في إدلب: ينبغي السماح لدمشق بتقرير مصيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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