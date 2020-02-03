خارجية إيران عن العمليات العسكرية في إدلب: ينبغي السماح لدمشق بتقرير مصيرها

علق المتحدث باسم ​الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​، على تبادل الضربات بين الجيشين السوري والتركي في إدلب، مشيرا الى "أننا نتفهم قلق بعض الدول من العمليات العسكرية في إدلب، لكن ينبغي السماح للشعب و​الحكومة السورية​ أن يقررا مصيرهما بنفسهما".

وشدد على أنه "من حق ​الجيش السوري​ شن عمليات على أي أرض سورية تعرضت للاحتلال أو ​الإرهاب​ أو ضد ما يعرض أمن ​سوريا​ ووحدتها للتهديد"، مؤكدا أنه على جميع الدول "احترام وحدة ​الأراضي السورية​ وأمنها القومي".